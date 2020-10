Criză majoră la echipa de baschet masculin U-BT Cluj: numărul cazurilor de Covid-19 a ajuns la zece Numarul cazurilor pozitive la noul coronavirus din cadrul echipei masculine de baschet U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a ajuns la zece, in urma rezultatelor primite joi, a anuntat clubul pe site-ul sau oficial. ''Cei sase jucatori cu teste negative marti au fost restestati, alaturi de staff-ul tehnic, in cursul diminetii de joi, 15 octombrie. Drept urmare, alti doi baschetbalisti de la U-Banca Transilvania au fost depistati pozitiv cu SARS-COV-2'', a comunicat clubul, infomreaza Agerpres. ''Rezultatele testelor efectuate de ceilalti membri ai echipei au iesit negative. In total, 10 componenti… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

