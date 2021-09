Stiri pe aceeasi tema

- Valuri de migranti asalteaza granita Statelor Unite cu Mexic. Zeci de persoane au traversat raul Rio Grande pe un dig pentru a ajunge in Texas. Majoritatea sunt din Haiti, dar unii provin din Cuba, Nicaragua sau...

- Administratia presedintelui american Joe Biden a anuntat sambata ca va accelera ritmul expulzarilor cu avionul a peste 10.000 de migranti, mai ales haitieni, masati de mai multe zile sub un pod in Texas dupa ce au trecut frontiera din Mexic, transmite AFP, informeaza Agerpres. Migrantii au…

- Mai multi de 10.500 de imigranti, printre care numerosi haitieni, asteptau vineri sub un pod la granita sudica a Statelor Unite sa fie preluati de politia de frontiera, o situatie de criza exploatata imediat de opozitia fata de presedintele Joe Biden, relateaza AFP. Peste 10.500 de oameni,…

- Porțiuni din zidul ridicat la frontiera cu Mexic in timpul administratiei președintelui Donald Trump au fost distruse, aparent din cauza intemperiilor care au afectat in ultimul timp sudul Arizonei, relateaza presa internaționala, care citeaza surse local

- Politistii de frontiera de la punctele de trecere Varșand, Nadlac II și Borș au depistat, in ultimele 24 de ore, optsprezece cetateni din Afganistan și Nepal, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in patru automarfare incarcate cu diverse bunuri. Poliția de Frontiera a anunțat,…

- Autoritațile au evocat un numar „fara precedent” de migranți care incearca sa intre ilegal pe teritoriul american. De obicei, caldura sufocanta de vara provoaca o scadere a numarului de migranți care incearca sa treaca ilegal frontiera SUA. In acest an, Statele Unite se confrunta insa cu un asalt intre…

- Doua calauze si opt migranti din tari asiatice au fost depistati de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Cruceni, in doua autoturisme conduse de calauzele romane, cu scopul de a ajunge ilegal in Timisoara, apoi in Vestul Europei, potrivit Agerpres. La verificarile efectuate asupra…

- Vicepresedinta americana Kamala Harris, avand misiunea sa se ocupe de dosarul sensibil al imigratiei ilegale, va vizita vineri frontiera dintre Statele Unite si Mexic, noteaza AFP. Foarte criticata de adversarii sai republicani pentru ca a intarziat sa faca aceasta deplasare pe teren,…