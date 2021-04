Ludovic Orban spune ca momentan nu se poate vorbi despre o criza in coaliția de guvernare. ​​Cu Florin Cițu in dreapa, Ludovic Orban a spus ca premierul a luat „o decizie salutara” cand l-a demis pe Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatații, dand USR-PLUS „o șansa sa desemneze un ministru mai bun”. Orban a mai spus ca atunci cand un ministru ataca un partener de Coaliție „e total daunator”. The post Criza in Coaliție? Ce spune fostul premier Orban appeared first on Puterea.ro .