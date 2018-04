Stiri pe aceeasi tema

- Premierul armean Serj Sargsian si-a prezentat luni demisia, pe fondul protestelor antiguvernamentale care au loc de 11 zile in Armenia, fosta republica sovietica din Caucaz, a anuntat agentia de presa oficiala armeana Armenpress, preluata de AFP. ”Parasesc functia de conducator al tarii’, a declarat…

- Premierul armean si fostul presedinte Serzh Sargsyan a plecat in mijlocul unei intevederi televizate cu liderul protestatarilor antiguvern Nikol Pashinya, sustinand ca este "santajat" de opozitie, relateaza site-ul postului France24.

- O intalnire televizata intre premierul Serj Sargsyan si liderul opozitiei Nikol Pashinyan s-a incheiat rapid duminica, dupa ce seful guvernului s-a retras din emisiune denuntand un "santaj", relateaza AFP. "Am venit sa vorbesc despre demisia dumneavoastra", i-a spus deputatul Nikol Pashinyan interlocutorului…

- Liderul opozitiei din Armenia, Nikol Pashinyan, a anuntat sambata seara ca duminica se va intalni cu premierul Serj Sargsyan, in timp ce protestele antiguvernamentale au continuat in cea de-a noua zi de mobilizare in strada in aceasta mica republica din Caucaz, relateaza AFP. "Ma voi intalni…

- Protestatarii au vrut sa mearga la Parlament, dupa ce au marsaluit in centrul orasului, la apelul liderului opozitiei, Nikol Pashinyan, si au blocat strazile principale, a declarat un jurnalist AFP.Impiedicati sa avanseze de gardurile de sarma ghimpata instalate in apropierea Parlamentului…

- Justitia din Armenia l-a condamnat marti pe un lider al opozitiei, Jirair Sefilian, la 10 ani de inchisoare pentru organizarea in 2016 a unei actiuni de luare de ostatici intr-un comisariat de politie in mica republica din Caucaz, relateaza AFP. Sefilian a fost desemnat drept comanditar al atacului,…