Chiar in ziua in care președintele federal, Frank-Walter Steinmeier, impreuna cu o impresionanta delegație internaționala viziteaza la Mulheim uzina Siemens Energy, aceasta e lovita de o criza fara precedent. Sute de milioane euro pierderi in trimestrul trecut și peste 40%, de vineri, a valorii acțiunilor companiei pe bursa, umbresc entuziasmul privitor la modul cum o afacere tradiționala cu centrale electrice se transforma intr-un jucator major in economia hidrogenului.