Criza energiei: UE își dă cu levierul în genunchi Germania, Danemarca, Irlanda și alte șase țari europene au declarat ca nu vor sprijini o reforma a pieței energiei electrice din UE, inaintea reuniunii de urgența a miniștrilor Energiei pentru a discuta explozia prețurilor facturilor. Preturile de referinta la gaze naturale si electricitate au atins valori record in ultimele saptamani si au ramas la un […] The post Criza energiei: UE iși da cu levierul in genunchi first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania, Danemarca, Irlanda si alte sase state membre ale Uniunii Europene au anuntat luni ca nu vor sprijini o reforma a pietei europene de electricitate, inaintea unei reuniuni de urgenta a ministrilor europeni ai Energiei la care va fi discutata recenta explozie a preturilor la energie, transmite…

- Piața imobiliara europeana se confrunta cu prețuri din ce in ce mai mari. Potrivit unei statistici Eurostat, prețul unei locuințe s-a marit cu cu 2,6% in zona euro si cu 2,7% in UE, in trimestrul doi din 2021. In Romania, preturile locuintelor au inregistrat un avans anual de 3% in trimestrul doi din…

- Romania inregistra in urma cu doi ani, 357 de mașini la mia de locuitori, clasandu-se pe ultimul loc in Uniunea Europeana, potrivit ultimului raport publicat de Eurostat - 2019. Intre 2015 și 2019, cea mai mare creștere a numarului de autoturisme inmatriculate din UE s-a inregistrat in Romania (34%,…

- Preturile energiei europene au urcat in ultimele saptamani la maxime multianuale, evolutie determinata de mai multi factori, variind de la preturile extrem de mari ale marfurilor si carbonului pana la productia eoliana scazuta, relateaza CNBC preluat de news.ro Mai mult decat atat, nu se aanticipeaza…

- Mai mult decat atat, nu se aanticipeaza ca preturile record ale energiei sa se incheie in curand, analistii din sectorul energetiei avertizand ca nervozitatea pietei va persista probabil pe tot parcursul iernii. Pretul gazelor naturale cu livrare in octombrie a urcat miercuri la un nivel record de…

- Crizele sunt ca pictorii amatori. Le place sa deseneze și sa deseneze din nou granițe. Fiecare criza majora din ultimul deceniu a imparțit Europa, intre state și in interiorul statelor, pe linii diferite. Criza euro a spulberat europenii din nord și sud, imparțind continentul in debitori și creditori.…

- Alte 184 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 26 sunt de import: 5-Spania, 4-Italia, 3- Marea Britanie, 3-Turcia, 2-Romania, 2-Rusia, 2-Ucraina, 1-Belgia, 1-Danemarca, 1-Franța, 1-Germania, 1-Irlanda. Numarul total de teste…

- Alte 184 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 26 sunt de import: 5-Spania, 4-Italia, 3- Marea Britanie, 3-Turcia, 2-Romania, 2-Rusia, 2-Ucraina, 1-Belgia, 1-Danemarca, 1-Franța, 1-Germania, 1-Irlanda.