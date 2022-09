Stiri pe aceeasi tema

- Energia electrica a ajuns atat de scumpa, peste tot in lume, incat pana și o parte dintre locuitorii Germaniei nu-și mai permit luxul de a plati factura la energie. 15% dintre nemți traiesc fara curent electric și fara caldura, atat de necesara pe timpul iernii. In fiecare an, in Germania, sute de mii…

- Bianca Dragușnu, una dintre vedetele autohtone care-și vand cel mai scump imaginea, nu duce grija zilei de maine, motiv pentru care, ne spune aceasta, nu o sperie situația economica actuala și criza energetica. Fosta asistenta TV a declarat in exclusivitate pentru playtech.ro ca nu o intereseaza cat…

- Guvernul de la Londra a anunțat miercuri ca va plati timp de șase luni aproximativ jumatate din facturile de electricitate și gaze ale companiilor și instituțiilor publice afectate de creșterea prețurilor la energie in urma razboiului din Ucraina. „Guvernul a stabilit un preț subvenționat”, care va…

- Facturile imense la utilitați au determinat conducerea Spitalului Județean de Urgența sa gaseasca soluții pentru a-și asigura independența energetica. Se pare ca managerul unitații medicale, Gabriel Lazany a identificat deja un teren unde are in plan sa contruiasca un parc fotovoltaic. Spitalul Județean…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose spune ca de vina pentru facturile mari la energie platite de romani sunt atat Guvernul cat și Comisia Europeana, despre ultima spunand ca a gestionat dezastruos pandemia și criza de energie, peste care s-a suprapus planul de tranziție la energia verde.

- Creșterea facturilor la gaze și energie electrica risca sa provoace pagube economice și politice in intreaga UE, iar presiunea pentru ca blocul comunitar sa acționeze este din ce in ce mai mare.Ambasadorii țarilor din blocul comunitar se intalnesc miercuri, iar miniștrii energiei se vor reuni vineri…

- Compania publica de electricitate din Sri Lanka a anunțat, marți, o creștere de 264% a tarifelor pentru micii consumatori, in timp ce marii consumatori vor beneficia de o majorare mai mica, transmite AFP. Aceasta creștere de 264% afecteaza doua treimi din cele 7,8 milioane de locuințe care folosesc…

- Niciun investitor nu și-a anunțat intenția de a cumpara Mintia și acesta este un eșec de proporții al actualului guvern, care ține termocentrala inchisa intr-o criza energetica globala, inrautațita de razboiul din Ucraina.