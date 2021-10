Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia nu a fost calificata niciodata juridic ca un caz de forța majora, a declarat Cristi Secrieru, partner ASP Advisors, în cadrul unui eveniment organizat de BusinessMark. „În condițiile în care foarte multe facilitați au fost condiționate de obținerea de certificari din…

- Douasprezece state membre au cerut Uniunii Europene sa plateasca pentru ca tarile sa construiasca „bariere fizice” menite sa opresca migratia ilegala, intr-o scrisoare trimisa catre executivul blocului comunitar. Cele 12 state, intre care se regasesc si Austria, Grecia, Ungaria si Polonia,…

- China se afla acum într-o criza energetica, iar în jumatate dintre provincii sunt întreruperi de curent. Daca se continua așa, va fi afectata întreaga lume de sarbatori, perioada în care se cumpara multe cadouri. Se vor simți efectele de la iPhone și mașini, pâna…

- Renate Weber, Avocatul Poporului, a declarat duminica la Antena 3 ca masura luata de Guvern de a permite accesul la anumite activitați doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boala, nu și celor care prezinta test negativ COVID, reprezinta o discriminare și a susținut ca „certificatul verde, practic,…

- Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana (AHK Romania) a transmit ca actualele evoluții politice din Romania au dus la pierderea increderii companiilor germane in implementarea reformelor „Capacitatea de reforma și, prin urmare, configurarea condițiilor cadru ale viitoarelor politici economice in…

- Certificatele digitale COVID-19 pot fi utilizate și pe teritoriul Romaniei pentru atestarea vaccinarii, testarii sau a trecerii prin boala a titularilor, iar termenul de valabilitate al certificatului pentru test antigen rapid crește la 48 de ore, de la 24 de ore, cum este in prezent, a anunțat Ministerul…

- Un fulger a lovit cladirea One World Trade Center din New York, iar imaginile au fost surprinse și difuzate de NBC News. Momentul a fost suprins in timp ce furtuna tropicala Henri se apropia de New York. Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a declarat stare de urgenta sambata odata cu apropierea…

- Intreprinderile mici si mijlocii din Romania se confrunta cu probleme serioase in ceea ce priveste finantarea activitatii curente si este nevoie de extinderea sferei obligatiilor principale si prelungirea termenelor de scadenta pentru aceasta masura pana la finalul anului 2021, sustin reprezentantii…