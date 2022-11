Criza energetică ar putea ucide milioane de oameni. Riscuri enorme asupra sănătății dacă locuiești într-o casă neîncălzită Specialiștii atrag atenția asupra faptului ca milioane de oameni se pot imbolnavi grav in urmatoarele luni, pentru ca vor incerca sa faca economie la caldura. Se estimeaza ca 36 de milioane de oameni din Europa nu au putut sa-și mențina casele suficient de calde in 2020. In SUA, 16% din țara se confrunta cu saracia energetica, 5,2 milioane de gospodarii fiind considerate peste pragul federal al saraciei. Și in China se estimeaza ca 24-27% dintre adulții de varsta mijlocie și in varsta traiesc in saracie energetica. Odata cu creșterea vertiginoasa a prețurilor de piața volatila… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

