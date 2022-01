Stiri pe aceeasi tema

- ''Suntem multumiti de discutiile care au avut loc astazi'', a declarat presei consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Usakov, la incheierea convorbirii pe care a descris-o drept ''onesta'', ''concreta'' si ''constructiva''.Convorbirea telefonica dintre Putin si Biden, a doua in mai putin de o luna,…

- Un parteneriat strategic intre adversarii Occidentului se infiripa, aparent la inițiativa președintelui Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin l-a invitat pe președintele Iranului, Ebrahim Raisi, sa viziteze Rusia. Anunțul despre invitația lansata de Putin a fost facut de un purtator de cuvant al guvernului…

- Germania si Rusia au convenit asupra unei intrevederi “la inceputul lui ianuarie”, in cadrul eforturilor menite sa aplaneze criza ruso-occidentala din jurul Ucrainei. Aceasta intrevedere va avea loc intre consilierul diplomatic al cancelarului federal german Olaf Scholz, Jens Ploetner, si emisarul Kremlinului…

- Rachete antitanc Javelin de fabricație americana au fost folosite in timpul exercițiilor de lupta efectuate de forțele armate ucrainene in zona separatista de la granița cu Rusia, relateaza postul de televiziune ucrainean Dom, citat de Reuters . Kievul a primit in 2018 mai multe loturi de muniție americana…

- Vladimir Putin a declarat ca Rusia nu are unde sa se retraga in cazul confruntarii cu Statele Unite in legatura cu situația din Ucraina și ca va fi forțata sa dea un raspuns dur daca Occidentul nu renunța la ”linia lui agresiva”, potrivit Reuters. Președintele rus a facut aceste remarci marți, in cadrul…

- ​Mult timp tinta a criticilor diplomatiei americane, controversatul gazoduct Nord Stream 2 dintre Rusia si Germania, în privinta caruia presedintele SUA Joe Biden a sfârsit prin a se resemna, revine puternic ca una dintre principalele "pârghii" ale Washingtonului pentru a…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, și-a exprimat joi îngrijorarea în legatura cu tensiunile crescânde dintre Moscova și Ucraina, dar a facut și o gafa, spunândUniunea Sovietica în loc de Rusia, potrivit AFP.În cadrul unei conferințe de presa la Seul,…

- Liderul belarus Aleksandr Lukasenko, a carui legitimitate nu este recunoscuta de catre Occident dupa controversatele alegeri prezidentiale din august 2020, a declarat într-un recent interviu pentru BBC ca va negocia cu lidera opozitiei belaruse din exil, Svetalana Tihanovskaia, numai daca presedintele…