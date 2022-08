AVERTIZARE INFOTRAFIC, PLOI TORENȚIAL existând PERICOL de acvaplanare

AVERTIZARE INFOTRAFIC, PLOI TORENȚIAL existând PERICOL de acvaplanare, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române The post AVERTIZARE INFOTRAFIC, PLOI TORENȚIAL existând PERICOL de acvaplanare first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]