- Consiliul de Securitate al ONU organizeaza marti, la initiativa premierului britanic Boris Johnson, un summit pentru a discuta despre implicatiile schimbarilor climatice asupra pacii in lume. In timp ce unii vorbesc despre aceste efecte ca despre un fenomen care se intampla deja, mai ale sin Africa,…

- Autor: Stelian ȚURLEA Liviu Cangeopol este un scriitor care merita respectul tuturor. A fost unul din cei sapte intelectuali carora, la 18 decembrie 2006, in discursul prilejuit de prezentarea Raportului Comisiei Prezidentiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din Romania, presedintele Romaniei,…

- Coreea de Nord si Iranul ar fi reluat cooperarea in dezvoltarea rachetelor cu raza lunga de actiune in 2020, afirma un raport al ONU, care confirma, de asemenea, ca Phenianul continua sa incalce rezolutiile ONU in domeniul nuclear, transmite marti AFP. Citește și: SURSE - Intalnire intre Orban…

- Organizatia caritabila a Vaticanului, Caritas Internationalis, a solicitat vineri Organizatiei Natiunilor Unite sa organizeze o intrunire a Consiliului de Securitate prin care sa se statueze ca distribuirea echitabila a vaccinurilor impotriva noului coronavirus reprezinta o chestiune de securitate globala,…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a exprimat "preocupare profunda", joi, privind criza din Myanmar, unde a avut loc o lovitura de stat militara, cerand eliberarea imediata a detinutilor politici, potrivit mediafax.ro. "Exprimam preocupare profunda" privind instaurarea starii de urgenta…

- Premierul britanic, Boris Johnson, va prezida luni o reuniune de criza consacrata aprovizionarii Regatului Unit dupa decizia mai multor tari, printre care Franta, de a suspenda legaturile lor din cauza noii tulpini de coronavirus considerata de Londra ca "scapata de sub control", noteaza AFP preluat…

- Consiliul de Securitate al ONU a cerut marti plecarea mercenarilor si a luptatorilor straini din Libia, intr-o declaratie unanima care a inclus si Rusia, tara suspectata ca ar fi acoperit trimiterea in Libia a paramilitarilor din grupul privat rus Wagner, transmite AFP preluat de agerpres. In aceasta…