Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se reunește vineri, de la ora 16:00, potrivit agendei publice comunicate de biroul de presa al executivului. Este prima ședința dupa izbucnirea scandalului in coaliția de guvernare, iar miniștrii USR-PLUS vor boicota aceasta ședința, potrivit G4Media. Doua ore mai tarziu, de la ora 18.00, liderii…

- ​​Liberalii și USR-PLUS intorc pe toate fețele situația din Coaliție dupa mutarea de forța a lui Florin Cițu care l-a revocat pe ministrul Justiției, Stelian Ion. O ședința cu carțile pe fața așteptata de oamenii lui Dan Barna astazi este deocamdata sub semnul intrebarii. Deocamdata, nu este convocata…

- ​​Liberalii șu USR-PLUS întorc pe toate fețele situația din Coaliție dupa mutarea de forța a lui Florin Cîțu care l-a revocat pe ministrul Justiției, Stelian Ion. O ședința cu carțile pe fața așteptata de oamenii lui Dan Barna astazi este deocamdata sub semnul întrebarii. Deocamdata,…

- Premierul Florin Cițu nu a putut ține ședința de Guvern din aceasta seara din cauza lipsei miniștrilor USR Plus. Dar a decis sa il demita pe ministrul Justiției, Stelian Ion, care nu a avizat proiectul Anghel Saligny. Ministrul interimar la Justiție va fi propus Lucian Bode, actualmente ministru al…

- De mai bine de o luna, exista nemulțumiri legate de modul in care ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, iși desfașoara activitatea in cadrul ministerului. De altfel, chiar ieri a avut loc o discuție intre premierul Florin Cițu și liderul PNL Ludovic Orban legata de o posibila remaniere in acest guvern.Ar…

- Un sondaj CURS realizat la nivel național, in perioada 11-18 iunie 2021, ii situeaza pe președintele Klaus Iohannis, liderul PSD Marcel Ciolacu și premierul Florin Cițu in topul personalitaților politice care se bucura de cea mai mare incredere in randul electoratului. Cata incredere aveți…