- Statele Unite ale Americii a depașit pragul de 200.000 de decese cauzate de coronavirus, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins, scrie Agerpres. „COVID va fi a treia cauza de deces in acest an in SUA, mai mult decat accidentele, accidentele vasculare cerebrale si Alzheimer", a scris pe Twitter…

- Bilantul global al pandemiei a depasit 28 de milioane de cazuri confirmate si 908 mii de decese din cauza noului coronavirus. Statele Unite continua sa fie tara cea mai afectata, iar America Latina a trecut de pragul de 8 milioane de infectari. Aproape 6,4 milioane de americani au fost infectati cu…

- Timișul a trecut de numarul de 2.800 de cazuri de coronavirus, de la inceputul pandemiei. Romania are și sambata peste 1.200 de cazuri noi, dar și 38 de decese. Numarul persoanelor vindecate, la nivel național, a depașit 40.000.

- Potrivit datelor furnizate de Comitetul guvernamental infiintat pentru stoparea raspandirii noului coronavirus, Rusia a depasit marti pragul de un milion de cazuri de COVID-19, potrivit Agerpres. In Rusia s-au inregistrat in ultimele 24 de ore 4.729 noi cazuri de coronavirus. Bilantul total al contagierilor…

- Bilantul pandemiei de coronavirus a atins un nou prag in Statele Unite depasind 180.000 de morti, potrivit datelor raportate joi la orele 20.30 de universitatea americana Johns Hopkins, potrivit Agerpres.