- Printul Charles al Marii Britanii a declarat miercuri ca raspunsul global urgent la pandemia de coronavirus a aratat cum lumea poate lua masuri impotriva schimbarilor climatice, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Intr-o declaratie cu ocazia Zilei Pamantului, mostenitorul tronului britanic a asemanat…

- Tarile care au impus masuri de carantina sau de izolare pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus trebuie sa se foloseasca de aceasta perioada de timp pentru a gasi si pentru a ataca virusul, conform unui anunt facut miercuri de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite Reuters."Sa…

- De la izbucnirea pandemiei de COVID-19, s-a înregistrat o creștere a numarului de comercianți necinstiți care vând online produse înșelatoare și care pretind ca ar putea preveni sau vindeca noul virus. Afirmațiile false se refera la o serie de produse, cum ar fi maști, bonete și dezinfectanți…

- Germania si Franta monitorizeaza indeaproape raspandirea coronavirusului, a declarat luni ministrul german de Finante Olaf Scholz, dupa discutii avute cu omologul sa francez Bruno Le Maire, adaugand ca Berlinul si Parisul sunt pregatite sa ia masuri decsive daca va fi necesar, transmite Reuters.

- Organizatorii greci ai ceremoniei de aprindere a flacarii olimpice au anuntat ca au luat masuri suplimentare pentru a evita propagarea noului coronavirus, cu ocazia stafetei care va avea loc luna viitoare, informeaza Reuters. Torta olimpica, un simbol global al pacii si sportivitatii, va fi aprinsa…

- Statele Unite sunt impotriva mentionarii schimbarilor climatice in comunicatul liderilor financiari mondiali, potrivit diplomatilor din G20, dupa ce un nou proiect al declaratiei comune a aratat ca membrii G20 analizeaza includerea subiectului ca factor de risc pentru dezvoltare, transmite Reuters.Ministrii…

- Lipsa de maști și de alte echipamente de protecție impotriva coronavirusului, dar și panica sunt principalele probleme ridicate de șeful Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in cadrul unei reuniuni a OMS, la Geneva. Pe langa penuria de echipamente de protecție impotriva…

- Premierul Boris Johnson a declarat ca va lua masuri mai stricte in ceea ce privește eliberarea din inchisoare in urma atacului comis duminica de un militant islamist in orasul Londra, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Atacatorul, pe numele sau Sudesh Amman, avea 20 de ani,…