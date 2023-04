Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii agriculturii din Romania, Bulgaria, Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria au convenit vineri, in urma unei intalniri in sistem videoconferința, sa acționeze unitar in problema cerealelor ucrainene și sa nu mai ia decizii in mod separat, anunța Ministerul Agriculturii de la București.

- Presedintele Comisiei pentru agricultura a Camerei, deputatul PSD Florin Ionut Barbu a precizat ca protestul fermierilor romani fata de sprijinul insuficient decis de Comisia Europeana pentru pierderile inregistrate de acestia ca urmare a afluxului de cereale ucrainene este indreptatit. „Este din…

- Uniunea Europeana ar trebui sa reintroduca taxe vamale asupra produselor agricole ucrainene daca afluxul acestor produse, ce impinge in jos preturile pe pietele UE, nu poate fi oprit prin alte mijloace, cer premierii din Bulgaria, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria intr-o scrisoare transmisa presedintei…

- Reprezentanții Alianței pentru Agricultura și Cooperare, care reunește organizațiile LAPAR, Federația Naționala PRO AGRO, UNCSV și Forumul APPR, anunța ample acțiuni de protest in ziua de 7 aprilie 2023, intre orele 10.00 – 15.00, in mai multe localitați din Romania, inclusiv București, a caror lista…

- Daniela Daraban, director executiv al Federatiei Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie, a vorbit despre criza energetica din Europa din aceasta iarna si masurile care ar trebui luate la nivelul Romaniei. "Cu bune si cu rele, pana la urma, Europa a demonstrat ca a reusit sa gaseasca resursele…

- „Am solicitat explicatii in legatura cu suma de 10,05 milioane de euro propusa pentru fermierii romani afectati de afluxul de grane la preturi scazute din Ucraina. Subiectul a fost abordat in cadrul intalnirii cu comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Janusz Wojciechowski. Explicatiile…

- Fostul ministru al Agriculturii Adrian Oros il critica pe actualul ministru Petre Daea, din cauza caruia fermierii romani nu obțin ajutorul scontat de la UE, in contextul afluxului mare de cereale ieftine din Ucraina venite pe coridoarele de solidaritate. ‘’Circul mediatic și mesajele publice contradictorii…

- Potrivit sursei citate, Aurescu a mulțumit pentru sprijinul și eforturile Președinției cehe a Consiliului UE vizand aderarea Romaniei la Spațiul Schengen și a evidențiat demersurile intreprinse in dialogul cu statele membre și Comisia Europeana pentru atingerea acestui obiectiv in perioada urmatoare.La…