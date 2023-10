Stiri pe aceeasi tema

- Sala festiva a Liceului de Arta „Ioan Sima” din Zalau a gazduit astazi o intalnire cu renumitul critic de arta internațional, spaniolul Antonio Calderon de Jesus, un mare prieten al Romaniei, intalnire la care au participat elevi și profesori din cadrul unitații de invațamant. Directorul Centrului de…

- Sala festiva a Liceului de Arta „Ioan Sima” din Zalau va gazdui marți, 17 octombrie 2023, de la ora 11, o intalnire cu renumitul critic de arta internațional, spaniolul Antonio Calderon de Jesus, un mare prieten al Romaniei, intalnire la care vor participa elevi și profesori ai liceului. Evenimentul…

- Asociația „Freamat de Speranta" organizeaza, joi, 9 noiembrie 2023, la ora 17:00, la Gradina Mariajelor din Campulung Moldovenesc, a VII-a ediție a evenimentului caritabil „Imbratisari Gratuite".Prin acest proiect se dorește sensibilizarea comunitații și implicarea acesteia ...

- Apa potabila de la robinet este rezultatul unor procese indelungate de tratare și siguranța, insa nimeni nu ii face publicitate. Asociația CRIES - Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare și-a propus sa schimbe acest aspect astfel ca luni a lansat campania de promovare a accesului la apa…

- O parte din frumusețile Județului Salaj, au ajuns la Oradea prin intermediul unei frumoase expoziții de fotografie, care este montata pe 12 panouri, in Piața Unirii, din Oradea! Mulțumim pentru prezența la vernisaj, viceprimarului de Oradea, Antonia Nica, Preasfintiei Sale Episcopul Virgil Bercea, Daniel…

- In Piața Unirii din Oradea va avea loc, in data de 5 septembrie, expoziția de fotografie ,,Salaj – Frumusețe, Tradiție, Poveste”. Pe 12 panouri vor fi prezentate 150 din cele mai frumoase fotografii realizate la a VI-a ediție a taberei de fotografie ,,Salaj – Frumusețe, Tradiție, Poveste”, care s-a…

- Institutul Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia organizeaza, in colaborare cu Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj, Consiliul Judetean Salaj si Asociatia Culturala Creart Zalau, in perioada 18–26 august 2023, expozitia de arta vizuala „Silvania”, in spatiul Piccola Galleria…