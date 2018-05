Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump nu este apt pentru functia pe care o ocupa, a declarat miercuri presedintele parlamentului iranian, Ali Larijani, dupa decizia liderului de la Casa Alba de a retrage Statele Unite din acordul nuclear incheiat in iulie 2015 si de a reintroduce sanctiuni dure impotriva…

- Liderii Germaniei, Frantei si Regatului Unit au dat publicitatii marti o declaratie comuna prin care afirma ca aceste tari raman parti in acordul nuclear incheiat in 2015 cu Iranul, transmite DPA. Presedintele american Donald Trump a anuntat marti retragerea SUA din intelegerea semnata…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca SUA se retrag din acordul nuclear iranian. Anuntul a fost facut marti, intr-o declaratie de la Casa Alba.Trump a anuntat ca va semna noi sanctiuni impotriva Iranului si orice tara care ajuta Iranul in programul nuclear va fi tinta sanctiunilor americane.…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, oficial, ca Statele Unite renunta la acordul nuclear iranian. La cincisprezece luni dupa ce s-a instalat la putere, liderul american intoarce spatele unei mari parti a comunitatii internationale.

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.

- Presedintele iranian Hassan Rohani i-a trimis marti un nou avertisment omologului sau american Donald Trump in legatura cu ''consecintele grave'' pe care le-ar antrena o retragere a SUA din acordul nuclear semnat intre Teheran si marile puteri in 2015, relateaza Reuters. ''Le…