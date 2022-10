Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a anunțat ca vrea sa-i ia banderola de capitan, Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit din nou de forma slaba a lui Octavian Popescu. Mijlocașul de 19 ani, pe care Becali spera sa obțina o suma record, trece printr-un moment slab la FCSB, spre nemulțumirea lui Becali. Gigi Becali ii atrage atenția…

- Invitat la GSP Live, fostul impresar Victor Becali, a vorbit despre situația lui Octavian Popescu, fotbalist aflat intr-o scadere uriașa de forma la FCSB in acest sezon. Gigi Becali spera sa bata toate recordurile de transfer cu Octavian Popescu, dar evoluțiile „decarului” i-au taiat entuziasmul. Tavi…

- Daca in martie, inainte de prima acțiune a naționalei Romaniei cu Edi Iordanescu selecționer, Gigi Becali insista public ca Octavian Popescu sa fie convocat, patronul FCSB a schimbat placa acum: il felicita pe Iordanescu pentru ca nu l-a selecționat pe Tavi! Schimbare radicala in discursul lui Gigi…

- Ionuț Chirila (56 de ani) a analizat, in platoul GSP Live, motivele care au dus la prabușirea evoluțiilor lui Octavian Popescu, „perla” de 19 ani a celor de la FCSB. Lipsa de randament a lui Octavian Popescu a devenit una dintre cele mai discutate teme din fotbalul romanesc. „Explozia” lui Tavi din…

- Nicolae Dica (42 de ani), antrenorul lui FCSB, a fost intrebat despre declarațiile recente ale lui Octavian Popescu (19 ani), care spusese anterior meciului cu West Ham ca are un inceput slab de sezon „poate și pentru ca sunt mutat de pe o poziție pe alta”. Octavian Popescu, jucatorul in care Gigi Becali…

- Nicolae Dica, antrenorul FCSB, susține ca Octavian Popescu (19 ani) nu va mai evolua in spatele atacantului, ci extrema stanga in 4-3-3. De cand a venit la echipa, Dica a schimbat sistemul, din 4-3-3 in 4-2-3-1, și a ales sa-l distribuie pe Tavi Popescu in rol de playmaker. Ambele mutari au fost criticate…

- Gigi Becali (64 de ani), patronul celor de la FCSB, l-a criticat pe Octavian Popescu (19) pentru jocul slab prestat de acesta in infrangerea roș-albaștrilor, scor 1-2 cu Viking. Viking - FCSB se va juca joia viitoare, pe 25 august, in Norvegia. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO. Deși Nicolae Dica s-a…

- Gigi Becali, patronul lui FCSB, s-a aratat extrem de dezamagit de prestațiile lui Octavian Popescu (19 ani), jucatorul despre care a declarat in mai multe randuri ca ca vrea sa obțina 50 de milioane de euro. Extrema stanga de la FCSB a avut evoluții șterse in debutul sezonului, in remiza cu U Cluj (1-1),…