Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, desi a invins echipa Muntenegrului cu scorul de 28-25 (15-15), duminica, in turneul preolimpic de la Podgorica. Tricolorele nu au reusit sa se ridice la nivelul mizei jocului si, desi au obtinut…

- Simona Halep, 29 de ani, 3 WTA, și-a anunțat revenirea in echipa de Fed Cup a Romaniei, care va juca pe 16-17 aprilie, la Cluj-Napoca, cu Italia, in barajul de menținere in grupa mondiala a competiției, informeaza Digi Sport.Simona Halep a dezvaluit ca visul sau este sa caștige trofeul Fed Cup cu Romania.„O…

- Ovidiu Ionescu susține una din ultimele lupte pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, la simplu masculin. Dupa participarea la WTT Contender Doha și WTT Star Contender, sportivul buzoian a ramas in Qatar, la turneul mondial de calificare la JO. Romania are dreptul sa participe cu doi sportivi,…

- Fostul mare internațional brazilian Rivaldo (48 de ani), Balon de Aur in 1999, crede ca echipa naționala de fotbal a Romaniei are șanse de a obține o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Competiția de la Tokyo este programata in perioada 23 iulie 2021 - 8 august 2021;Romania a obținut calificarea…

- REȘIȚA – Federatia Romana de Lupte isi va premia cu apartamente sportivii care vor reusi sa urce pe podium la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Una dintre speranțele luptelor romanești la medalie este reșițeanca Alina Vuc! „Din resurse proprii ii vom sustine pe absolut toti luptatorii medaliati la Jocurile…

- Liga Studentilor din Universitatea Maritima Constanta celebreaza astazi, 6 februarie 2021, 31 de ani de reprezentare a studentilor Universitatii Maritime din Constanta. Anul 1990 a marcat inceputul singurei organizatii studentesti ce a reusit sa puna bazele unei universitati, anume "Institutul de Marina…

- ​Yoshiro Mori, fost premier al Japoniei, a spus ca este necesara reglementarea timpului de vorbire al femeilor la diverse întruniri, "altfel nu vom putea termina niciodata”, informeaza nytimes.com.Presedinte al Comitetului de Organizare pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo,…

- Presedintele Federatiei Romane de Tenis de Masa (FRTM), Cristinel Romanescu, a declarat, pentru AGERPRES, ca performanta anului 2020 este calificarea echipei nationale feminine la Jocurile Olimpice de la Tokyo, reusita inainte de declansarea pandemiei de coronavirus. "Inceputul anului…