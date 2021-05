Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Vasiu a facut cateva dezvaluiri inedite la Antena Stars, in cadrul emisiunii Xtra Night Show. Frumoasa concurenta de la Te cunosc de undeva a dezvaluit daca ea și Ozana Barabancea au avut sau nu un conflict, satula de speculațiile din jurul lor!

- Cristina Vasiu a implinit astazi varsta de 29 de ani, iar vedeta a marturisit la Showbiz Report cum a surprins-o iubitul la ceas aniversat. Cei doi au avut motiv dublu de bucurie, asta deoarece in urma cu o zi au facut 4 luni de relație. Acum au planuri mari de viitor.

- Mirela Vaida a facut in aceasta seara de sambata spectacol total pe ritmuri de muzica latino, in rolul colegului ei, Pepe. Concurenta de la Te cunosc de undeva a uimit pe toata lumea inca de la intrarea in scena, iar cantarețul a savurat fiecare moment de pe canapea.

- Ami a recunoscut ca a fost infectata cu noul coronavirus. Vedeta „Te cunosc de undeva” a dezvaluit acest lucru pe rețelele de socializare, unde a și povestit cum a fost pentru ea perioada de carantinare cauzata de imbonavire. Artista și-a revenit complet și este gata sa revina la activitațile sale de…

- Rodica Budurca le-a aratat fanilor de pe rețelele de socializare ca este mai indragostita ca niciodata, deși a plecat din emisiunea ”Burlacul”. Fosta concurenta demonstreaza ca și-a gasit sufletul pereche și i-a impresionat pe admiratori cu imagini incendiare cu ei, intr-o vacanța de lux, in Dubai.…

- Noi dezvaluiri ies la iveala in cazul lui Lolrelai, fosta concurenta de la iUmor, care și-a acuzat medicul stomatolog care ar fi drogat-o și violat-o. Invitata in platoul emisiunii ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars, Ștefania Costache a povestit intreaga intamplare și a adus noi acuzații grave la…

- Lavinia Ilcau și-a luat toți fanii de pe rețelele de socializare prin surprindere! Dupa ce de curand le-a dezvaluit admiratorilor cu cine se iubește, fosta concurenta de la „Chefi la cuțite” și iubitul ei au fost protagoniștii unui cadru de senzație in care se saruta. Iata prin ce declarație frumoasa…

- Ana Baniciu, concurenta de la Te cunosc de undeva, a primit una dintre intrebarile așteptate de multe femei! Vedeta a fost ceruta de soție pe internet, dar stați sa vedeți care a fost raspunsul blondinei.