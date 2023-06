Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de aseara Chefi la cuțite a fost una plina de surprize. Dumitru Paul Tudosescu a primit cuțitul de aur de la chef Catalin Scarlatescu. Concurentul a reușit sa-l impresioneze pe jurat cu talentul sau in arta culinara.Concurentul a pașit in platoul emisiunii cu multe emoții, dar mai hotarat ca…

- Este pusa la zid ca s-a ingrașat mult și ca se neglijeaza. Insa, nimeni nu știe ca in spatele kilogramelor in plus se ascunde o mare durere. Fosta solista din trupa "Elengance" a vorbit pentru prima data, in exclusivitate, pentru Antena Stars, despre suferința prin care trece de mulți ani.

- Fosta candidata la președinția franceza, Marine Le Pen, a declarat intr-un interviu pentru El Pais, ca situația din Ucraina este extrem de complicata, in condițiile in care Europa ar avea de suferit indiferent de cine ar ieși invingator din acest razboi devastator.„Daca Rusia caștiga razboiul, va fi…

- Daniela Gyorfi va sarbatori Paștele in familie. Nu va lipsi de la petrecere nici mama-soacra, care i-a fost mereu un real sprijin, la greu. Solista ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre aceasta perioada incarcata, din punct de vedere profesional, cu recitaluri in Anglia și in Spania. Am…

- Manuela Fedorca are 49 de ani, dar parca timpul a stat in loc pentru fosta solista de la noi. Chiar daca și-a incheiat activitatea in domeniul muzicii, domeniu ce a consacrat-o ani la rand, iata ca vedeta a fost surprinsa, in urma cu puțin timp, chiar de catre paparazzi SpyNews.ro intr-o ipostaza de…

- Delia Matache a declanșat o adevarata isterie in mediul on-line atunci cand a declarat ca nu-și dorește sa devina mama! Solista și-atras atunci un val de citici, greu de stavilit, insa se pare ca situația, in cazul ei, e cu totul alta. Fosta dansatoare a solistei, Andreea Popescu, a dat din casa pe…