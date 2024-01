Stiri pe aceeasi tema

- O suceveanca disperata vrea de la arhiepiscopul Sucevei și Radauțilșor, IPS Calinic, ”o binecuvantare apasata” pentru ca soțul ei sa scape de patima fumatului. ”Inaltpreasfinția Voastra, va dorim tot ceea ce ne dorim și noua, sanatate și Hristos in mijlocul nostru! Va rog din tot sufletul, dați-ne…

- La data de 24 decembrie ora 22:41, polițiștii din Radauți au fost sesizați la 112 cu privire la faptul ca un barbat se manifesta agresiv in familie. Cu ocazia verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca un barbat de 74 ani, locuiește impreuna cu soția, fiica și cei doi nepoți in Radauți, iar in jurul…

- Cristina Șișcanu a rabufnit pe rețelele de socializare dupa ce ea și Madalin Ionescu au fost criticați ca au plecat in vacanța doar cu fiica Petra, ia e baiatul lui, Filip, nu l-au luat. „nu iși dorește sa vina cu noi in vacanțe”, le-a raspuns vedeta fanilor. In urma cu cateva zile, Madalin Ionescu…

- Sunt vești incredibile din Showbiz dupa ce s-a aflat ca doi oameni cunoscuți de televiziune vor sa paraseasca Romania. Cristina Șișcanu si Madalin Ionescu, decizie neasteptata. Unde vor cei doi sa se mute pentru binele copiilor, renunta la țara care le-a fost casa pana acum. Ce vedete vor sa paraseasca…

- Cristina Șișcanu prefera de fiecare data sa spuna lucrurilor pe nume. Vedeta ii pune la punct pe influencerii care dau sfaturi. Partenera lui Madalin Ionescu a tras un semnal de alarma pe o rețea de socializare.

- Cristina Șișcanu a dezvaluit ca ea și Madalin Ionescu aveau in plan sa se mute cu familia din Romania. In urma recentelor evenimente, cei doi s-au razgandit. „Din pacate, nu știu ce ne așteapta”, a transmis vedeta, in mediul online. Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu s-au casatorit in anul 2011. Impreuna…

- Madalin Ionescu și Cristina Șișcanu formeaza un cuplu de 12 ani și mereu au fost deschiși sa vorbeasca despre casnicia lor. Cum ar reacționa prezentatorul TV daca soția lui l-ar inșela.Povestea de dragoste dintre Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu dureaza deja de 12 ani, iar impreuna au o fiica pe…

- Este in culmea fericirii! Otilia s-a casatorit pe data de 13 august, civil, cu iubitul turc Bekir Ali Karakas. Artista a spus marele „Da!” in fata ofiterului de la Starea Civila din Turcia: „Pentru totdeauna!”. Ea are 31 de ani, el are 23 de ani, insa diferenta de varsta nu se simte si nu conteaza.…