- Cristina Șișcanu a povestit cum l-a cunoscut pe Madalin Ionescu și cum a inceput povestea lor de dragoste. Sunt impreuna de 12 ani, iar mulți au acuzat-o ca prezentatorul și-a parasit fosta soție pentru ea. Cand l-a cunoscut pe Madalin Ionescu, el era prezentator la „Acces Direct”, iar ea era reporter.…

- Monica Gabor ascunde un secret in Romania. Vedeta are de platit o datorie uriașa in țara. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a reușit sa ocoleasca executarea silita timp de mai mulți ani.

- Ivana Trump, fosta soție a fostului președinte Donald Trump, a murit la varsta de 73 de ani, a anunțat familia pentru ABC News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Misha este o persoana extrem de activa in mediul online și impartașește cu fanii intamplarile mai puțin placute sau neplacute din viața ei. Asta s-a intamplat și de data asta, cand artista a comanda mancare online, iar la primirea comenzii a ramas surprinsa. Fosta soție a lui Connect-r a povestit totul…

- Fosta soție a lui Ștefan nu a acceptat șirul de acuzații dure aduse de tatal fiicei sale, astfel ca a intervenit in cadrul emisiunii Acces Direct pentru a se apara și a spune cum stau lucrurile din perspectiva ei. Iata ce spune, de fapt, despre situația in care se afla, dar și de ce vrea sa-i ia copilul!

- Raluca Pastrama, fosta Pascu, a schimbat din nou numele de familie! Fosta soție a lui Pepe s-a casatorit in secret cu partenerul ei, Ibrahim, alaturi de care urmeaza sa devina și mamica pentru a treia oara, potrivit click.ro. Raluca Pastrama a publicat in acest weekend mai multe imagini din timpul unui…

- O instanța de divorțuri din China l-a obligat pe un barbat sa-și despagubeasca fosta soție pentru toate treburile casnice și pentru ca a avut grija de copil in timpul casniciei lor care a durat 7 ani.