Stiri pe aceeasi tema

- Acum putem sa prezentam in premiera primul M3 sedan 2021 si primul M4 care este de fapt varianta sa coupe. Sub capota gasim un 6 in linie turbo S58 de 475 CP si 600 de Nm, motor setat special de catre departamentul Motorsport pentru a ajunge fara probleme in zona rosie de…

- Berbec Berbecul va fi ocupat cu munca in cea mai mare parte a zilei de astazi. Contractele si achizitiile mari va vor ocupa tot timpul. Uneori, numai judecata si solutionarea abila a problemelor nu sunt suficiente. Conectati-va imaginatia si lucrurile vor merge mai repede. Taur…

- Dacia a dat publicitații primele imagini cu noile generații Logan, Sandero și Sandero Stepway, dupa ce zilele trecute publicase cateva detalii ale acestor modele. Marca Dacia a publicat imagini

- Din ce in ce mai multe persoane publice buzoiene, care au trecut prin experienta infectarii cu noul coronavirus, aleg sa le faca publice si sa trasmita mesaje legate de necesitatea respectarii normelor impuse de criza sanitara. Iosif Calin, binecunoscut lider informal al comunitatii rome din Buzau,…