- Alexandru Stanescu, fratele lui Paul Stanescu, secretar general al PSD, a fost validat de Parlament la Agenția Naționala pentru Reglementare in Energie. Contestat de opoziție pentru ca are studii mecanice in agricultura și firma in acest domeniu, Alexandru Stanescu a fost validat de plenul Parlamentului,…

- Fostul deputat PSD Alexandru Stanescu, fratele secretarului general PSD, Paul Stanescu, a fost ales, marti, de plenul comun al Parlamentului, in functia de membru al Comitetului de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). Au votat “pentru” 233 de parlamentari…

- Ministrul energiei, Virgil Popescu, spune ca nu trebuie sa ai neaparat cunoștințe de specialitate intr-un anumit domeniu pentru a fi un bun manager. El a comentat astfel propunerea ca Alexandru Stanescu, fratele lui Paul Stanescu, secretarul general al PSD, sa fie numit in conducerea Autoritații Naționale…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a explicat ca grupul parlamentar al PSD il propune pe fratele lui Paul Stanescu, Alexandru Stanescu, pentru comitetul de supraveghere al Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energie, „pentru ca a contat foarte mult ca este unul dintre fostii parlamentari care nu…

- Cristina Pruna, deputat USR si vicepresedinte al Camerei Deputatilor, a depus o initiativa legislativa prin care mandatele conducerii Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) vor inceta de drept daca raportul de activitate al institutiei va primi un vot negativ in plenul…