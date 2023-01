Cristina Neagu a marcat golul cu numărul 1000 în Liga Campionilor CSM Bucuresti a invins duminica, in deplasare, formatia SG Bietigheim, scor 27-25 (15-12), in etapa a XII-a din grupa A a Ligii Campionilor. Cristina Neagu a ajuns la 1.000 goluri marcate in competitie. Vicecampioana Romaniei era calificata de sambata, cand Odense a pierdut pe teren propriu cu Vipers. Neagu a intrat intr-un club select din care mai fac parte Jovanka Radicevic (Muntenegru) si Anita Gorbicz (Ungaria). Romanc este si golghetera la zi a acestui sezon in Liga Campionilor, cu 90 de goluri. Pentru CSM au inscris Malin Larsen Aune 6 goluri, Cristina Neagu 5, Grace Zaadi Deuna 4, Elizabeth… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deja calificata in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin, CSM București a invins formatia germana Bietigheim, 27-25 (15-12), duminica, 22 ianuarie, la Ludwigsburg, in Grupa A a competitiei, informeaza Agerpres . CSM București era calificata de sambata in „sferturi”, dupa ce danezele…

- CSM Bucuresti a invins echipa daneza Odense Handbold, cu scorul de 40-31 (21-11), in Sala Polivalenta din Capitala, iar acest succes i-a consolidat pozitia de lider al Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.Clasament1. CSM Bucuresti 19 puncte2. Vipers Kristiansand 173. Odense Handbold 144. FTC-Rail…

- CSM București a invins in deplasare echipa ceha DHK Banik Most cu scorul de 35-26 (20-10), sambata, la Chomutov, intr-un meci din Grupa A in Liga Campionilor la handbal feminin. Vicecampioana Romaniei a obtinut o victorie la pas, conturata in prima repriza, pe care ”tigroaicele” au incheiat-o cu un…

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti a invins, cu scorul de 27-24 (15-16), pe Vipers Kristiansand (Norvegia), detinatoarea trofeului, intr-o partida din Grupa A a Ligii Campionilor, desfasurata la Sala Polivalenta.Pentru CSM (antrenor Adrian Vasile), au inscris: Cristina Neagu 9 goluri, Ellizabeth…

- CSM București și Vipers Kristiansand vor juca duminica, intr-un duel extrem de important din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. Meciul dintre primele doua clasate din Grupa A a fost progamat intr-un mod incredibil. Partida se va juca duminica, de la ora 17:00: Exact la aceeași ora la care…

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti s-a impus, cu scorul de 33-29 (17-11), in fata celor de la FTC-Rail Cargo Hungaria, intr-o partida disputata in deplasare, contand pentru Grupa A a Ligii Campionilor. Pentru CSM Bucuresti (antrenor Adrian Vasile), care a avut avantaj chiar si de 10 goluri, au…

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti s-a impus, cu scorul de 30-24 (10-11), in fata celor de la FTC Rail Cargo Hungaria, intr-un meci disputat la Sala Polivalenta, contand pentru Grupa A a Ligii Campionilor. Cristina Neagu a fost si de data aceasta cea mai buna de pe teren, cu 14 goluri marcate,…

- Un accident in care au fost implicate sapte autoturisme a avut loc, vineri, pe drumul national DN 1, la Banesti, traficul in zona fiind restrictionat, aseara, pe sensul de mers dinspre Brasov spre Bucuresti. Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, in eveniment…