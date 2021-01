Stiri pe aceeasi tema

- Participarea și conducerea egala a femeilor in viața politica și publica sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabila pana in 2030. Cu toate acestea, datele arata ca femeile sunt subreprezentate la toate nivelurile de luare a deciziilor la nivel mondial, iar realizarea paritații…

- Nu exista informații clare sau studii care sa arate ca vaccinul anti-coronavirus nu este recomandat femeilor care sunt insarcinate sau mamelor care alapteaza. Specialiștii spun ca nu exista o recomandare oficiala in acest sens dar nici o contraindicație. Totuși, in acest moment nu se recomanda ca vaccinurile…

- Agenția Europeana a Medicamentelor spune ca utilizarea vaccinului Pfizer/BioNTech pentru femeile insarcinate ar trebui facuta de la caz la caz, conform Reuters. Herald Enzmann, director in cadrul EMA, spune ca agenția nu dispune de suficiente informații despre potențiale riscuri la femeile insarcinate…

- Trei asociatii ale antreprenorilor romani au initiat proiectul national "Educati pentru viata", un proiect inovativ pentru Romania, care isi propune sa sustina educatia ca fundament national pentru dezvoltarea economica, informeaza un comunicat al Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a postat un mesaj pe Facebook, in care da de ințeles ca se retrage din viața politica, cel puțin pentru o perioada, dupa ce rezultatele provizorii ale alegerilor parlamentare arata ca partidul sau nu a reușit sa treaca pragul de 5% pentru a ajunge in Parlament. „Acum…

- Un elev a primit derogare de medie de la Ministerul Educației ca sa fie primit la Colegiul Național „Goethe”, au sesizat doi parinți la mai multe instituții. Nu au primit nici un raspuns, a aflat site-ul Școala 9. Baiatul a fost transferat de la Liceul „Ita Wegman” la Colegiul German „Goethe” inainte…

- Pandemia s-ar putea dovedi a fi un catalizator pentru progresul exponential al femeilor in afaceri si o oportunitate de a corecta prejudecata inerenta de gen, in cazul in care factorii de decizie vor sprijini initiative in acest sens, sustin reprezentantii Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat…