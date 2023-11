Cristiano Ronaldo are concurență! Un judoka român „îl bate” la abdomen Medaliatul cu aur de la judo la Jocurile Francofoniei, Alexandru Sibișan, sta 7 zile din 7 la sala de forța, iar munca și eforturile sale se vad: are un abdomen de invidiat! Sportivul recunoaște ca n-ar refuza propuneri de a prezenta lenjerie intima, dar pana la defilarea pe podiumurile de moda trage tare pentru Europeanul de Tineret din Germania. Exista un Cristiano Ronaldo și la judo, nu doar la fotbal! Alexandru Sibișan, medaliatul cu aur la Jocurile Francofoniei din Congo, ar sta toata ziua in sala de forța. Intre cele doua antrenamente zilnice de la judo, sportivul nu rateaza nicio ora la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

