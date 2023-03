Cristiano Ronaldo, apostrofat în Arabia Saudită (Video) Cristiano Ronaldo (38 de ani) a fost apostrofat de public in timpul derby-ului pierdut de echipa sa, Al-Nassr (0-1), pe terenul formației Al-Ittihad, joi, in campionatul de fotbal al Arabiei Saudite, informeaza agentia EFE, citata de Agerpres. In timp ce se indrepta spre vestiare, in direcția internaționalului portughez s-a aruncat cu sticle cu apa de catre fanii echipei adverse.„Suntem deceptionati de rezultat, dar ramanem concentrati pe meciurile care ne asteapta. Le multumesc suporterilor lui Al-Nassr pentru sustinere. Stim ca putem conta pe voi”, a scris portughezul pe Twitter dupa meci. Disappointed… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

