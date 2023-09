Stiri pe aceeasi tema

- Timp de 15 ani, Cristiano Ronaldo și Lionel Messi s-au tot provocat in depașirea recordurilor. Au fost rivali, dar niciodata dușmani, dupa cum precizeaza portughezul. Duelul a luat sfarșit, fiecare luand-o pe drumul sau: unul in Arabia Saudita, iar celalalt in SUA.

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a declarat, miercuri, ca rivalitatea cu argentinianul Lionel Messi s-a incheiat si a apreciat ca amandoi au schimbat istoria fotbalului, potrivit news.ro."Daca il iubesti pe Cristiano, nu esti obligat sa-l urasti pe Messi. Amandoi am schimbat istoria fotbalului…

- Cristiano Ronaldo a primit o lovitura necruțatoare, dupa ce a aflat ca nu a fost nominalizat pe lista jucatorilor care vor intra in cursa pentru Balonul de Aur. De pe lista lipsesc Neymar, Mane și Mahrez, iar Lionel Messi este favorit sa caștige a opta oara trofeul. Cristiano Ronaldo nu a fost nominalizat…

- Cristiano Ronaldo, anunț despre rivalitatea cu Lionel Messi. Starul lusitan a vorbit despre „duelul” cu argentinianul care a caștigat Cupa Mondiala alautri de selecționata sa, Argentina. Cristiano Ronaldo nu a fost nominalizat pentru Balonul de Aur din 2023. Astfel, rivalitatea celor doi pare ca s-a…

- Cristiano Ronaldo este adulat in Arabia Saudita, dar dupa ultimul gest are mari probleme in aceasta țara, unde regulile sunt destul de stricte. Jurnaliștii de la Tuttosport scriu ca atacantul platit cu 200 de milioane de dolari pe an risca sa fie arestat pentru ceea ce a facut la meciul Al Nassr – Al-Shorta.…

- Cristiano Ronaldo a ales fotbalul din Arabia Saudita, iar recent a precizat ca nu are nicio intenție sa revina pe Batranul Continent. Ajuns la 38 de ani, atacantul lusitan critica sportul rege din Europa, despre care spune și-a pierdut mult din calitate, scrie hotnews.ro .

- Cristiano Ronaldo este convins ca prezența lui nu ajuta doar echipele cu care are contract, ci este chiar „o locomotiva” și pentru campionatele respective. Starul portughez a acordat un interviu in care a facut mai multe declarații controversate. A spus ca se simte foarte bine in Arabia Saudita și ca…

- Trecerea lui Lionel Messi peste Ocean, la Inter Miami, clubul patronat de legendarul David Beckham, este transferul acestei veri in fotbal. Inițial, capitanul naționalei Argentinei a fost foarte aproape sa calce pe urmele rivalului sau, Cristiano Ronaldo, și sa mearga in Arabia Saudita, acolo unde era…