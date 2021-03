Cristiano Ronaldo a ajuns la 767 de goluri marcate? Părerile sunt împărțite Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a ajuns marti la 767 de goluri marcate in intreaga cariera la nivel de echipe de club si de nationala. Ronaldo a egalat totalul neoficial – obiectul a numeroase dezbateri – atribuit legendarului brazilian Pele, potrivit AFP. Potrivit aceleiași surse, este greu de spus daca portughezul a reusit un nou record. Conform Agerpres, in functie de surse si de presa, Pele (80 de ani) ar fi marcat intre 757 si 767 de goluri in meciuri oficiale pentru formatiile de club la care a jucat si nationala Braziliei. Pele sustine insa ca are mult mai multe goluri: 1.283, potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

