Cristiana Ţopescu a murit. În 1989 a vrut să fugă din ţară Cristina Țopescu a fost o prezentatoare de televiziune din Romania, fiica comentatorului sportiv Cristian Țopescu. Ea a murit la varsta de doar 59 de ani. Trupul ei a fost gasit in casa. Prietenii au sunat la Ambulanța, dupa ce nu a mai fost vazuta de cateva zile. Cristina Topescu A MURIT. A fost gasita moarta in casa Nascuta pe 4 iulie 1960 la Oradea, Cristina Topescu a fost de mica atrasa de mirajul televiziunii. In perioada 1970-1979 a aparut la numeroase emisiuni de copii si tineret, dupa care i-a fost interzis sa mai intre in TVR, din cauza dosarului familiei Topescu (tatal… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net pe 4 iulie 1960 la, Cristina Topescu a fost de mica atrasa de mirajul televiziunii. In perioada 1970-1979 a aparut la numeroase emisiuni de copii si tineret, dupa care i-a fost interzis sa mai intre in TVR, din cauza dosarului familiei Topescu (tatal…

Stiri pe aceeasi tema

- O patinatoare rusa, de 35 de ani, a fost grav ranita la Malley, in apropiere de Lausanne, in timpul repetiției ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice pentru Tineret (YOG), potivit www.archyde.com . Tanara, de naționalitate rusa, și domiciliata in Germania, a fost suspendata deasupra gheții la…

- E firesc ca in preajma sarbatorilor sa ne bucuram. Dar e la fel de firesc sa ne intrebam cum se rasfrange in jur ceea ce sarbatorim – nașterea lui Isus Cristos și pragului pe care l-a creat in istoria omenirii – și sa reflectam la ce ar putea fi viața fiecaruia. Raspunsul, in peisajul ce ne inconjoara,…

- ​A impresionat prin tenisul sau, dar a și stârnit multe controverse prin agresivitatea pe care o arata fața de arbitri. John McEnroe este una dintre figurile emblematice ale tenisului mondial, un fost campion care știe cu siguranța care este cel mai frumos meci din sportul alb pe care l-a vazut…

- Unul din puținii soliști romani cu voce inconfundabila, deși pare greu de crezut, Marcel Pavel implinește astazi 60 de ani. O varsta la care ii este vie perseverența de a fi tot mai bun in ceea ce face dar și increderea in sine și rabdarea ce l-a caracterizat și condus catre succes. Puțini știu, artistul…

- Andrei Manica în vârsta de 31 de ani este originar din satul Tartaul, raionul Cantemir și este tatal a doua fetițe, una de noua ani și alta de aproape doi ani. Pentru a scapa cu viața, barbatul are nevoie de un transplant de maduva osoasa cu celule stem compatibile. Familia…

- "In ceea ce priveste criptomonedele, opinia mea este ca acestea sunt periculoase. Sunt active financiare foarte speculative, iar active precum Libra - fie ele sprijinindu-se pe un manunchi de active considerate sigure sau monede - sunt foarte periculoase pentru ca fac parte din logica celor care…

- Cele mai rapide trenuri europene parcurg și 600 - 700 km fara sa opreasca și în mai multe țari sunt pe sute de km viteze medii de 150 km/h. În aceste condiții, în Franța, Spania, Germania sau Italia sunt rute unde trenurile au câștigat lupta cu avionul. Mai jos puteți citi cum…