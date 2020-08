Cristian Tudor Popescu – cel mai odios personaj din presa postdecembristă Cine crede ca prezența media constanta a unui individ toxic și schizoid, pe numele lui de scena ”CTP”, este intamplatoare se inșala. Omul este constant și conștient promovat de nenumarate entitați media, contractul ”de exclusivitate” fiind totuși cu SecuDigiTV. Ideile pe care le exprima releva un fascism in forma lui pura. Pentru regurgitațiile lui, ar fi fost supus oprobriului general in orice stat civilizat, iar in Rusia ar fi facut și pușcarie, bonus! Cui ii folosește? Un singur partid se identifica pe fața, in acest moment, cu ”valorile” fasciste: USR. Iar maimuțoiul este raspandacul ideologiei… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

