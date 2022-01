Cristian Terhes: La invitatia organizatorilor voi participa maine, 2 ianuarie 2022, la demonstratia pentru libertate care va avea loc in Amsterdam, Olanda, incepand cu ora 13:00

Stiri pe aceeasi tema

- Rugbystul Kawa Leauma, component al echipei nationale a Spaniei, care se afla internat intr-un spital din Amsterdam dupa ce suferise o cazatura sambata, a decedat in noaptea de luni spre marti, a anuntat Federatia spaniola de specialitate (FER), citata de agentia EFE. La dorinta expresa a sotiei…

- Liderii a patru partide politice care urmeaza sa iși uneasca forțele in urmatoarea coaliție de guvernamant olandeza s-au angajat miercuri sa abordeze probleme spinoase cu care se confrunta țara, inclusiv schimbarile climatice și penuria de locuințe și sa consolideze educația și un sistem de sanatate…

- Câteva mii de olandezi au protestat sâmbata în centrul orasului Utrecht fata de restrictiile impuse de autoritati în urma cu o saptamâna. Protestatarii au marsaluit pe strazi purtând bannere cu mesajul „Libertate medicala acum!” si steaguri olandeze.…

- Marea Unire care se sarbatorește in 1 Decembrie, a fost procesul istoric in urma caruia toate provinciile istorice locuite de catre romani, s-au unit in anul 1918 in cuprinsul aceluiași stat național, Romania! In ultimii 30 de ani, țara noastra a trecut prin numeroase transformari care ne-au adus in…

- 61 de persoane care au aterizat la Amsterdam cu doua curse din Africa de Sud au fost testate pozitiv pentru Covid-19, iar autoritațile olandeze au anunțat ca sâmbata dimineața fac analize suplimentare pentru a stabili daca vreunul dintre aceste cazuri are legatura cu noua varianta a coronavirusului…

- Guvernul din Țarile de jos va decide vineri, 12 noiembrie, intrarea intr-un „lockdown parțial”, care ar trebui sa dureze trei saptamani, informeaza site-ul postul de televiziune NOS . Printre alte masuri, magazinele neesențiale se vor inchide la ora 19.00, va exista o restricție privind numarului de…

- Olanda a stabilit vineri un nou record national al duratei negocierilor pentru formarea unui nou guvern cu atributii depline, dupa 226 de zile tratativele neducând deocamdata la un rezultat concret, transmite DPA citata de Agerpres. Patru partide iau parte la negocierile pentru continuarea…

- Bulgaria a primit peste 461.000 de turisti români în vara 2021, de aproape trei ori mai multi decât în anul precedent si cu peste 50% mai multi decât în 2019, astfel ca 30% din totalul turistilor de pe litoralul bulgaresc au fost români, potrivit unei agentii…