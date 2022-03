Cristian Țânțăreanu, călcat de hoți! Ce pagubă a reclamat milionarul Cristian Țanțareanu a fost calcat de hoți in miez de noapte. Momentele au fost surprinse de camerele de supraveghere insa raufacatorii nu au putut fi identificați din cauza cagulelor pe care purtau. Hoții au sarit gardul vilei și au plecat cu mai multe obiecte evaluate de proprietar și polițiști la aproximativ 4000 de euro. Cazul s-ar fi petrecut la inceputul lunii martie, pagubitul preferand discreția din pricina faptului ca, pe domeniul sau de la Corbeanca sunt mulți chiriași. Pana in prezent polițiștii nu i-a identificat pe faptași. Cristian Țanțareanu, calcat de hoți! Polițiștii fac eforturi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

