Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut primele imagini cu bataia dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. IMAGINI EXCLUSIVE REALITATEA! Continue reading IMAGINI EXCLUSIVE – Cum s-a batut Anamaria Prodan cu Laurențiu Reghecampf: impresara, luata la pumni și palme de fostul soț – VIDEO at Tabu.

- Anamaria Prodan, tarata pe strada de Laurențiu Reghecampf. Impresara spune ca se teme pentru viața ei. Filmarile sunt uluitoare. Dupa bataia cu fostul ei partener, Anamaria Prodan a chemat ambulanța. Ce se intampla chiar in aceste momente și ce ar fi declarat vedeta, potrivit surselor SpyNews.ro, la…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf ar fi fost implicați, vineri, intr-un conflict violent. Cei doi au ajuns la secția de poliție din Snagov, dupa ce foștii soți s-ar fi luat la bataie in cursul dupa-amiezii. In jurul orei 20:00, Realitatea Plus a difuzat o informație incredibila din lumea mondena.…

- Laurențiu Reghecampf, care s-a mutat cu Corina Caciuc și baiețelul lor in Azerbaidjan, acolo unde antreneaza echipa Neftchi Baku, a ajuns astazi in Romania. Antrenorul și Anamaria Prodan ar putea ajunge la final cu procesul de divorț, dar și cu conflictul bunurilor comune. Anamaria Prodan a declarat…

- Laurențiu Reghecampf implinește astazi 47 de ani, iar cu aceasta ocazie, antrenorul și-a surprins fanii cu o imagine in care apare alaturi de iubita lui, Corina Caciuc, și fiul lor, Liam in varsta de patru luni. Laurențiu Reghecampf a publicat fotografia mult așteptata, mai ales ca toți erau curioși…

- Laurențiu Reghecampf, fotografie emoționanta cu fiul sau și al Corinei Caciuc. De cand iubita lui l-a facut tata, antrenorul nu pierde nicio ocazie, și face publice imagini cu cel mic. Cum l-a surprins de aceasta data.

- La numai 23 de ani, Roxana a trait doua dezamagiri in dragoste dureroase, care și-au pus amprenta asupra ei. Noua concurenta din sezonul 6 al reality show-ului Mireasa a fost inșelata de doi foști iubiți și de fiecare data a aflat dupa ca este insarcinata, ca apoi sa piarda sracinile. Acum, tanara spera…

- S-a aflat ce face Anamaria Prodan cu Reghecampf zilnic. Actualei iubite a antrenorului, Corinei Caciuc, sigur nu ii va placea deloc situația cand va afla ce se intampla. Anamaria Prodan a vorbit despre cum decurge relația ei cu fostul soț, Laurențiu Reghecampf, și, in plus, a dezvaluit ce au ajuns sa…