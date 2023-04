Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat PSD Cristian Rizea, condamnat penal in Romania pentru corupție, a fost arestat in Republica Moldova și este extradat in Romania chiar in noaptea de joi. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne de la Chișinau, Rizea a fost declarat persoana…

- Potrivit unei noi statistici publicate de Inspectoratul General pentru Mihrație, pe parcursul saptaminii trecute, de pe teritoriul țarii noastre au fost expulzați 6 straini, 3 originari din India și 3 din Pakistan. Pe parcursul aceleiași perioade, au fost luați in custodie publica 9 straini dintre care:…

- Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne (IGM) informeaza ca incepind cu data de 20 februarie 2023, Direcția azil și apatridie și Ghișeul de documentare a beneficiarilor de protecție temporară se va afla pe adresa mun. Chișinau str. Lev Tolstoi 41. Potrivit IGM, Noua…

- Delegația UE la Chișinau prezinta Buletinul informativ Cooperarea UE-Moldova pentru perioada noiembrie - decembrie 2022. Aceasta ediție include o retrospectiva a celor mai importante evenimente și rezultate inregistrate, in perioada vizata, de proiectele finanțate de Uniunea Europeana și Echipa Europa,…