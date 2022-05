Cristian Popescu Piedone a transmis un mesaj din inchisoare, dupa ce in aceasta saptamana a ajuns dupa gratii, in urma condamnarii in dosarul Colectiv. Primarul Sectorului 5 al Capitalei a fost condamnat la 4 ani de inchisoare. Fostul edil a amenințat, inainte de a fi incarcerat, ca va face dezvaluiri de senzație despre lumea politica. […] The post Cristian Popescu Piedone, mesaj din inchisoare pentru "orci": "Știu ca dansați cu cuțitele la brau" first appeared on Ziarul National .