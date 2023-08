Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, anunta ca a fost demontata o statie GPL amplasata fara autorizatie de construire la mai putin de 30 de metri de primarie si in proximitatea autogarii Filaret. Insa, asta nu e tot! Potrivit primarului, 22 de stații GPL din Sectorul 5, doar… 4 respecta.…

- Stația de gaz din Crevedia a ramas fara autorizație ISU in urma unui control in 2020. Aceasta punea in pericol populația din jur și nu avea masuri de prevenire. In apropierea stației de gaz din Crevedia erau mai multe case, gospodarii și o cladire.De trei ani, societatea ar funcționa doar ca un depozit…

- Toate stațiile cu carburanți și de gaz petrolier lichefiat (GPL) din țara vor fi verificate de luni pentru a se stabili daca funcționeaza legal și daca reprezinta un pericol pentru populație, a anunțat duminica premierul Marcel Ciolacu intr-o vizita la Crevedia unde cu o zi inainte au avut loc mai multe…

- Focul ar fi pornit de la persoanele care locuiau fara forme legale. Primarul Sectorului 5 a distrus baraca unde a pornit focul și a dat ordin sa fie taiata vegetația. "In spatele Stadionului Ghencea... Acest foc, in discutiile cu reprezentantii ISU, la ora 23 nu poate izbucni de la caldura. A fost pus…

- Revenit in funcția de primar al Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone demareaza o mare acțiune de curațare și salubrizare. A luat la pas alaturi de angajații societaților primariei strazile și susține ca nu se va opri pana canc nu va transforma Sectorul 5 in ”Emblema Bucureștiului” ”Oameni buni, am…