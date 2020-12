Rezultatul negocierilor intre PNL, USR PLUS si UDMR arata ca tensiunile dintre parti au fost depasite iar in prezent exista o intelegere de coalitie care fusese schitata in urma cu o saptamana, a declarat, pentru AGERPRES, analistul politic Cristian Pirvulescu.



El a apreciat ca la momentul ultimei runde de negocieri "nervozitatea fusese consumata, pozitiile fusesera stabilite" si "fiecare dintre parti si-a atins in final obiectivele".



Pirvulescu spune ca una din temele-cheie ale negocierilor a fost structura noului Legislativ.



"Timpul era in defavoarea participantilor,…