- Rusia trimite doua sisteme de rachete sol-aer S-400 in Belarus pentru a participa luna viitoare la exerciții militare in aceasta țara, a anunțat vineri agenția de presa Interfax, intr-un moment de tensiuni acute cu Occidentul din cauza Ucrainei vecine, conform Reuters. Forțele militare și…

- Secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat marti reporterilor ca SUA considera ca Rusia ar putea efectua un atac asupra Ucrainei „in orice moment”, subliniind caracterul imediat al amenintarii. „Parerea noastra este ca aceasta este o situatie extrem de periculoasa. Ne aflam acum intr-o…

- Armata Rusiei s-a pus in miscare. In aprilie si, din nou, in octombrie 2021, Kremlinul si-a deplasat mai mult de 100.000 de soldati din districtele militare de sud, vest, nord si centru catre granita cu Ucraina. Acum, militarii asteapta noi ordine din partea lui Vladimir Putin in tabere uriase de la…

- Statele Unite vor finanta proiecte care includ echipament de supraveghere si monitorizare pentru a consolida frontierele Ucrainei cu Rusia si Belarus, pe fondul tensionarii continue a relatiilor cu Moscova, a anuntat marti politia de frontiera ucraineana, potrivit Reuters. Este vorba despre…

- Pregatiri de razboi aproape de Romania! Rusia a adus deja armanentul greu la granița cu Ucraina. O recenta apariție a celebrelor rachete Buk ale lui Putin in drum spre linia frontului nu este de bun augur pentru discuții. In cazul in care Vladimir Putin intra in conflict armat, Ucraina trebuie sa ia…

- Ministerul Apararii din Belarus a protestat fata de ceea ce a numit intrari repetate in spatiul aerian belarus ale unui avion ucrainean, transmite Reuters preluat de news.ro Relatiile dintre cele doua tari s-au prabusit de anul trecut, cand Rusia a fost de partea presedintelui belarus Alexandr…

- Oficialii de la Kiev au declarat pentru Financial Times ca analiza serviciilor secrete occidentale care sugereaza creșterea tensiunilor in iarna aceasta nu se bazeaza doar pe creșterea numarului de soldați ruși de la granița, ci și pe alte informații suplimentare privind intențiile lui Vladimir Putin.…