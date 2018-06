Cristian Paun: Crescand salariile in Romania, am crescut consumul cu pretul cresterii importurilor, nu al productiei interne

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a facut progrese importante in rezolvarea unor dezechilibre economice si in refacerea nivelului de crestere economica de dupa criza. In acelasi timp insa, reapar riscurile de la nivel macroeconomic, iar inflația „se reaprinde”, arata un raport al Fondului Monetar International (FMI), scrie…

- In ședința CL Alba Iulia, din 22 mai, se va supune spre aprobare un proiect de hotarare privind majorarea preturilor unitare si tarifelor pentru activitatile serviciului de iluminat public executate de catre S.C. Flash Lighting Services S.A. Documentul administrativ a fost intocmit in urma solicitarii…

- Romania a urcat un loc in clasamentul european in functie de salariul minim pe economie in 2018, insa ca urmare a "artificiu-lui" legat de mutarea contributiilor de la angajator la agajat. Tara noastra are, incepand in acest an, al treilea...

- Romania va avea in anii 2018 și 2019 deficite bugetare peste limita de 3% din PIB impusa de UE, iar scumpirile suportate de populație la produse și servicii vor continua, avertizeaza, joi, CE in prognoza de primavara. Romania va avea in continuare un avans procentual accelerat al produslui intern brut,…

- Romania a inregistrat cea mai mare crestere a salariului minim pe economie din Uniunea Europeana, in ultimul an, de peste 50%, ajungand la 407,3 euro, arata un studiu realizat de Eurofound, Agentia UE pentru imbunatatirea conditiilor de viata si de munca.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a anuntat luni majorarea cu 95% a salariului minim, pentru a marca Ziua Internationala a Muncii, inaintea scrutinului de la 20 mai in care va incerca sa obtina un nou mandat, transmite dpa. Salariul minim lunar, in care intra cupoane pentru alimente,…

- Robu a susținut, vineri, ca este un om care „nu da doi bani pe bani”, insa iși asuma sa fie cel care vorbește despre venitul primarilor. A inceput in urma cu cațiva ani chiar cu venitul sau, de aproximativ 2.000 de euro pe luna, pe care l-ar dori cel puțin dublat. Acum vorbește pentru toți edilii…