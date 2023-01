Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta in ședința de vineri ordonanța de urgența pentru stabilirea mecanismelor de achiziție a energiei, prin care vor fi reglementate prețurile pe care le vor plati romanii, dar și firmele. Prețurile pentru populație vor fi plafonate in funcție de consum, in trei trepte valorice, a anunțat…

- „Pretul la energie nu poate fi stabilit aruncand cu zarul, antreprenorul roman nu poate fi linistit cu cifre aruncate pe surse, fara nicio consistenta in spate. Guvernul PSD-PNL are de platit furnizorilor multe miliarde de euro pe diferenta dintre pretul de achizitie si pretul de vanzare al energiei…

- „In ceea ce priveste subiectele pe care le-am prezentat Biroului, cel mai important este cel legat de energie. Avem in continuare in analiza, la nivelul structurilor tehnice, care sunt solutiile prin care putem sa integram fondurile de la UE pentru combarea saraciei energetice si solutiile prin care…

- Bitcoin a dat startul lumii criptomonedelor moderne in 2009, cand a fost introdus ca un inlocuitor modern, bazat pe internet pentru monedele emise de guvern. Entuziastii Bitcoin asteapta cu nerabdare o zi in care Bitcoin poate fi utilizat la scala larga si la fel de usor ca euro, dolarii si francii…

- Facturile uriase la utilitati, creșterea prețurilor pe toate planurile, dar și scumpirea creditelor ar putea duce la oferte avantajoase pe piața imobiliara, pentru ca unii proprietari vor fi nevoiți sa vanda casele a caror intreținere va deveni prea greu de suportat.

- Banca Mondiala a prognozat miercuri ca preturile la energie vor scadea cu 11% in 2023, dupa un salt de 60% in acest an, ca urmare a invaziei rusesti din Ucraina, dar a adaugat ca o crestere economica mondiala mai lenta, precum si restrictiile impuse in China din cauza COVID ar

- Guvernul Statelor Unite a anuntat marti vanzarea a 15 milioane de barili de petrol din rezerva strategica pentru a incerca o reducere a pretului acestui combustibil, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- La presiunile statelor membre si ingrijorata de apropierea iernii, Comisia Europeana urmeaza sa isi prezinte marti propunerile pentru atenuarea exploziei preturilor la energie, aplecandu-se asupra volatilitatii cotatiilor pe piata gazelor naturale.