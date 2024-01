Stiri pe aceeasi tema

- Unirea de la 24 ianuarie 1859 ar trebui sa fie trecuta in istorie cu litere mari. Ea a pregatit apariția Romaniei. Este ceea ce ne spune Cristian Matache, senior editor al publicației PUTEREA, in interviul de la Dialogurile puterii. Va invitam sa urmariți, incepand cu ora 19.00, interviul acordat de…

- In fiecare an, la 24 ianuarie, in intreaga tara este sarbatorita Ziua Unirii Principatelor Romane, fiind marcat momentul unirii Moldovei cu Tara Romaneasca sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, in anul 1859. Acest eveniment major in istoria tarii noastre a reprezentat primul pas facut pentru…

- Un drapel tricolor, lung de 120 de metri, este purtat prin mai multe localitați din Muntenia și Moldova pentru a marca implinirea a 165 de ani de la „Mica Unire”. Pana la 24 ianuarie, ziua Unirii Principatelor Romane de la 1859, vor avea loc manifestari in șapte județe.

- 24 ianuarie 2024, Ziua Unirii Principatelor Romane. PROGRAMUL evenimentelor organizate la Alba Iulia La Alba Iulia, sunt marcați cu solemnitate și emoție Ziua Unirii Principatelor Romane, un moment istoric deosebit de important petrecut in urma cu 165 de ani. 24 ianuarie 1859, Mica Unire – Alexandru…

- Președinția R. Moldova se justifica și spune ca noua guvernatoare a Bancii Naționale a depus cererea de obținere a cetațeniei R. Moldova cu jumatate de an inainte sa fie numita in funcție. In ultimele zile ale anului trecut, puterea de la Chișinau a numit-o in fruntea Bancii Naționale a Moldovei, la…

- Maneaua in forma ei de azi e o creație a etniei majoritare, ca sa ne aducem aminte de domnul Costi, Valahia, clipurile de la Atomic, iar singurul intrus a fost domnul Adrian, zis și Copilul Minune, sau De Vito. S-a facut tranziția de la geamparalele și lautaria saloanelor de nunți la discotecile vremii…

- In cadrul unui episod recent al podcastului „Dialogurile Puterii”, Gabriel Avramescu , deputat PNL de Buzau, a adus in discuție problemele majore legate de siguranța rutiera pe Drumul Național DN2 E85, cunoscut și sub denumirea de „drumul morții”. Avramescu a evidențiat impactul semnificativ al traficului…

- Azi serbam 105 ani de la Unirea Transilvaniei cu Regatul! Cine a facut Unirea, ce inseamna acest eveniment pentru istoria Romaniei, ce am facut noi, romanii, cu acest eveniment, sunt intrebari la care putem gasi raspunsuri la ”Dialogurile Puterii”. Cristian Matache, senior editor al publicației PUTEREA,…