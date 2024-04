Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe investiții in zona transporturilor in acest moment sunt in Moldova, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, vineri, la Conferința județeana PSD Vaslui. „S-a vorbit mai devreme și știu și eu, și știți și dumneavoastra ca Vasluiul este cel mai sarac județ. Nu aveți nicio vina. Vasluiul…

- Marcel Ciolacu a raspuns cu o intrebare, chestionat daca a avut PSD vreo vina pentru faptul ca zona Moldovei a fost lasata in urma din punct de vedere al dezvoltarii. „Asta vreti sa recunosc eu? Ca e o vina a PSD? Nu, a fost o lipsa de viziune in cei 30 de ani”, a spus liderul social-democratilor. La…

- Premierul a mers pe șantier. Marcel Ciolacu a spus, astazi, ca „in sfarșit, vorbim de Autostrada Moldovei” și i-a felicitat pe constructori. „Am venit cu domnul ministru(Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu) sa vedem si lucrarile la Autostrada Moldovei. Nu putem vedea tabloul inchis decat facem…

- "In sfarșit nu vorbim de promisiuni, vorbim de certitudini. Este pentru prima oara cand, cu certitudine, Moldova va avea autostrada. Vom avea autostrada Moldovei – A7", a afirmat președintele PSD, Marcel Ciolacu, in timp ce se afla in vizita pe șantierul de la A7. Investițiile au devenit pilonul central…

- Presa de la Tiraspol informeaza ca, pe 17 martie 2024, cetațenii ruși din Transnistria vor avea acces la șase secții de vot pentru prezidențialele ruse. Localitațile vizate includ Tiraspol, Tighina, Ribnița și Grigoriopol. Ministerul de Externe al Moldovei discuta situația din Transnistria. Reprezentanta…

- „Pe scurt: eu nu dezvolt infrastructura Romaniei in functie de cate voturi iau. Pe si mai scurt: ma bucur ca ati finalizat aeroportul, a fost printre primele proiecte si nu s-a pierdut niciun ban european fiind unul dintre proiectele finalizate la timp”, a declarat Marcel Ciolacu, sambata, la Iasi,…

- Construirea viitorului Spital Regional de Urgența Iasi a intrat in linie dreapta dupa ce azi, la Palatul Victoria, in prezența prim-ministrului Marcel Ciolacu, a ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, si a conducerii ANDIS a fost semnat contractul de execuție a lucrarilor. „Este o stire pentru toata…

- Fostul șef al Caii Ferate din Moldova a intrat in vizorul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), dupa ce ar fi inchiriat fraudulos locomotive din stanga Nistrului. Prejudiciul adus este estimat a fi in valoare de peste 5.000.000 lei. Fostul șef al Caii Ferate…