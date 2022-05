Stiri pe aceeasi tema

- La o ceremonie care a avut loc marti, Universitatea din Sofia i-a decernat scriitoarei romane Ana Blandiana titlul de onoare Doctor Honoris Causa, a anuntat universitatea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Profesorul Cristian Apetrei, absolvent al Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF), specialist in boli infectioase si microbiologie la Universitatea din Pittsburgh, SUA, va primi titlul de Doctor Honoris Causa din partea UMF Iasi. Ceremonia a fost programata pentru ziua…

- Consiliul Județean Timiș și o asociație din Italia vor colabora pentru a pune in prim plan casele tradiționale din pamant nears. Proiectul comun va ajuta la dezvoltarea turismului. Universitatea de Vest Timișoara este, de asemenea, partener in proiect, ”Am semnat, in calitate de președinte al Asociației…

- Patrimoniul „sportiv” al Universitații de Vest Timișoara se imbunatațește cu o noua baza situata pe malul Begai. Aflata in paragina, aceasta va fi preluata, pentru o perioada de 20 de ani, UVT urmand sa o reabiliteze. Accesul va fi permis și „poporului”, nu doar studenților și profesorilor. Consiliul…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) propune elevilor din intreaga țara, in urmatoarele 3 luni, incepand din aceasta saptamana, un amplu program de formare și sprijin pentru participarea la examenul de bacalaureat din aceasta vara. Pregatirea pentru examenul de bacalaureat se va realiza online,…

- Sambata și duminica, 3 și 4 aprilie 2022, au avut loc, la Universitatea de Vest din Timișoara, intalnirile sportive de șah din cadrul Campionatului Universitar de Șah 2022. Au participat 49 studenți din 12 universitați, iar Universitatea de Vest a fost cea mai buna. Organizatorii campionatului sunt…

- Studenții Facultații de Matematica și Informatica din cadrul Universitații de Vest Timișoara vor putea sa iși testeze cunoștințele pe doi noi roboți, achiziționați recent. Aceștia vor juca un rol important in testarea și dezvoltarea de algoritmi și soluții software din sfera Computer Vision și Machine…

- Visul rectorului Universitații de Vest Timișoara de a ajunge la Palatul Victoria a devenit realitate. Chiar daca nu e ministru, el a devenit consilier onorific al premierului Ciuca. Marilen Pirtea a primit, marți, titlul de consilier onorific al premierului Nicolae Ciuca. Deputatul liberal de Timiș…