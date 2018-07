Stiri pe aceeasi tema

- ”In 2017, EximBank și-a continuat parcursul ascendent pe segmentul de factoring, cifra de afaceri inregistrata fiind cu 47% peste cea din anul precedent și de patru ori mai mare fața de 2015. Este o evoluție ce probeaza atat interesul pieței pentru acest tip de finanțare, cat și capacitatea noastra…

- Guvernul a adoptat modificari la Statutul Polițistului. Una dintre prevederi se refera la posibilitatea ca oamenii legii sa-si poata angaja avocati platiti de MAI in cazul in care au fost victimele unui ultraj. De asemenea, un alt element de noutate este ca șeful unitații care are calitatea de ordonator…

- Ponderea creditelor nou acordate cu dobanda fixa s-a majorat la 27% in cazul imprumuturilor ipotecare si s-a apropiat de 80% la creditele de consum, la sfarsitul primului trimestru din acest an, potrivit BNR.

- Parchetul General anunța ca la nivelul structurii a fost finalizata analiza modificarilor aduse Codului e Procedura Penala, fiind identificate 33 de articole de lege care sunt neconstituționale."La nivelul Ministerului Public a fost finalizata analiza modificarilor aduse Codului de procedura…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a criticat marti, la Sectia pentru procurori a CSM, activitatea DIICOT, precizand ca in prezent sunt dosare in cadrul structurii de parchet care treneaza de 11 ani si ca ar vrea sa cunoasca si sumele cheltuite in anchete. „Am mai spus si o repet ca…

- Cursul valutar din 8 mai aduce vești despre cele mai importante monede. Leul romanesc se impune și astazi in fața euro. Cum evolueaza euro și dolar dupa saltul Robor și ce se intampla cu dolar, lira și franc.

- Un turneu de box de la Iasi, care trebuia sa serveasca drept examen pentru arbitri romani si straini, sub egida federatiei internationale, ar fi gazduit o partida-fantoma, intre doi angajati ai Federatiei Romane de Box! Nemaipomenita intamplare s-ar fi petrecut in decembrie 2017, cand a fost organizata…

- “Pentru ca am observat, la nivel institutional, o liniste totala in ceea ce priveste afirmatiile lui Sebastian Ghita cu referire la faptul ca Florian Coldea si Laura Codruta Kovesi ar fi ofiteri ai unui serviciu secret strain, am sesizat chiar acum Ministerul Public cu privire la posibile infractiuni…