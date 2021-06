Ministrul proiectelor europene, Cristian Ghinea, a declarat ca PNRR poate fi respins o singura data, in iulie sau in septembrie, prin urmare observațiile recente, transmise de Comisia Europeana nu inseamna ca acesta a fost respins. Cristian Ghinea a explicat pentru emisiunea Insider Politic modul in care Comisia Europeana analizeaza proiectele incluse in PNRR: “PNRR poate fi respins o singura data, in iulie sau septembrie. Comisia Europeana are 11 criterii de evaluare, cu A, B sau C. Trebuie sa ai maxim patru de B, e ca la testele grila. Se aplica pe niște documente enorme, foarte multe criterii…