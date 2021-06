Cristian Ghinea, despre reforma pensiilor cuprinsă în PNRR: Vom avea o formulă predictibilă, astfel încât pensionarii să ştie când le creşte pensia „Ce avem acum in PNRR-ul trimis ieri este ca vom avea o formula predictibila de indexare a pensiilor, astfel incat pensionarii sa stie foarte clar cand si cum le creste pensia. Deci, nu mai stam la pixul lui Dragnea, la pixul lui Teodorovici, la diverse pixuri, ca vor unii din guvern sa castige simpatie electorala. Va fi o formula de indexare fixa, intr-o noua lege. Vom avea un proces de recalculare a tuturor pensiilor, pentru ca avem 20.000 de procese pe rol cu pensionari care au dat statul in judecata pentru ca, dat fiind ca au fost momente diferite de iesit la pensie, au pensii diferite. Deci,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

